«Una donna poliziotta affronta determinate situazioni con più tatto»

BELLINZONA - C'è chi resterà tra le fila della polizia cantonale. Chi invece entrerà poi a far parte di un corpo comunale, della polizia militare o della cantonale grigionese. Stiamo parlando dei sessanta aspiranti agenti che oggi a Giubiasco hanno iniziato la scuola di polizia 2022. Tra di loro si contano anche diciotto donne.

«Per me è sempre stata una passione “nascosta”, perché di solito la scuola di polizia non è proprio la prima formazione che viene in mente a una ragazza» ci dice una di loro. Si tratta di Elena Botti, che aspira a diventare un'ispettrice: «Quando ho raccolto informazioni sul sito della polizia, ho trovato molto interessanti le possibilità nell'ambito della polizia giudiziaria».

Anche Caterina Isabella parla di «un sogno da quando era piccola». Ed è convinta che una donna possa affrontare determinate situazioni con più sensibilità: «Penso per esempio alle violenze domestiche in cui potrebbero essere coinvolti dei bambini. Sono casi in cui una donna vede il ruolo della madre» afferma la giovane.

Per loro e tutti gli altri aspiranti oggi è dunque il primo giorno di una formazione che durerà due anni. «È un giorno importantissimo, perché inizia un'esperienza che ci cambierà la vita» ci dice Romeo Davino, aspirante per la polizia comunale di Bellinzona. «Oggi abbiamo conosciuto i nostri camerati, con cui passeremo sicuramente situazioni indimenticabili ed esperienze particolari».

Un percorso «molto impegnativo» - E lo conferma il direttore della scuola, Andrea Pronzini: «Gli aspiranti iniziano un percorso formativo molto impegnativo ma anche molto ricco di soddisfazioni». Si tratta di una formazione «molto impegnativa, sia sul piano della quantità si su quello della qualità».

«Il prossimo passo - aggiunge Cristiano Nenzi, capo della Sezione formazione - sono dei giorni molto intensi a Tenero: la prossima settimana gli aspiranti approcceranno per la prima volta i mezzi coercitivi». Saranno giorni «intensi dal profilo fisico», in cui sono previste attività piuttosto militari.

Gli aspiranti della Scuola di polizia 2022 La scuola di polizia è iniziata oggi per 35 aspiranti gendarmi (25 uomini e 10 donne) e 6 aspiranti ispettori e ispettrici di Polizia giudiziaria (3 uomini e 3 donne). Oltre agli aspiranti della Polizia cantonale frequenteranno la scuola pure 14 aspiranti delle Polizie comunali (10 uomini e 4 donne), 3 aspiranti della Polizia militare (3 uomini), nonché 2 aspiranti agenti della Polizia cantonale dei Grigioni (1 uomo e 1 donna).

Tipress