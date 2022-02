L'avventura di Estival Jazz è terminata

LUGANO - Con la scadenza di importanti accordi di sponsorizzazione, la notizia era già nell'aria. Ma ora è giunta la conferma: l'avventura della rassegna Estival Jazz è terminata. È quanto fa sapere il suo ideatore Jacky Marti in un'intervista pubblicata oggi dal Cdt: «A meno di un miracolo, Estival non si svolgerà più, almeno nella formula che conosciamo». Una notizia già ventilata negli scorsi giorni dalla Rsi.

Come detto, la decisione degli organizzatori di gettare la spugna è da ricondurre a una questione di sponsorizzazione. Alla rassegna sono pertanto venuti a mancare i mezzi finanziari per proporre concerti «di qualità e gratuiti». Negli ultimi due anni l'evento non aveva inoltre potuto avere luogo a causa della pandemia.

Gli organizzatori e la Città di Lugano non vogliono però che il marchio Estival vada dimenticato. Si sta dunque pensando a delle alternative, per esempio - come spiega dalle colonne della testata il vicesindaco Roberto Badaracco, capo Dicastero cultura ed eventi - a una serata inserita nella manifestazione Blues to Bop e a eventi da inserire nella programmazione del centro culturale LAC.