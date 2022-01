Il booster anche per gli under 15

BELLINZONA - Da oggi in Ticino la vaccinazione di richiamo è disponibile anche per gli adolescenti di età compresa fra i 12 e i 15 anni, e per le persone che hanno scelto il preparato Janssen.

Gli under 15 - L’Ufficio federale per la salute pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) raccomandano la vaccinazione di richiamo anche alle persone con un’età compresa fra i 12 ei 15 anni che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino mRNA da almeno quattro mesi. La prenotazione è possibile da subito su www.ti.ch/vaccinazione. I giovani che hanno ricevuto la vaccinazione di base (prima e seconda dose) in uno studio pediatrico potranno rivolgersi allo stesso medico anche per il richiamo. L’elenco completo è disponibile sul sito web del Cantone.

Il richiamo Janssen - La vaccinazione di richiamo con una dose di un vaccino a mRNA è raccomandata anche alle persone che hanno ricevuto il preparato Janssen da almeno quattro mesi. Fanno eccezione le situazioni in cui un vaccino a mRNA è controindicato o è rifiutato per altri motivi. In questi casi è possibile ricevere la dose di richiamo con una seconda dose Janssen. Le persone vaccinate con Janssen che desiderano ricevere la dose di richiamo sono invitate a contattare il numero verde vaccinazioni 0800.128.128.

Un altro weekend per i bambini - Sabato 5 e domenica 6 febbraio al Centro cantonale di Giubiasco sarà nuovamente offerta la possibilità di vaccinare i bambini. I genitori interessati sono invitati a prenotare un appuntamento su www.ti.ch/vaccinazione. Sono a disposizione anche alcuni pediatri sul territorio ticinese. L’elenco è disponibile sulla pagina web del Cantone. Ai bambini viene somministrato un vaccino pediatrico di Pfizer/BioNTech. Il vaccino è stato omologato da Swissmedic, che lo ha dichiarato molto sicuro ed efficace.