Un ristorante in stile street food per la Manor di Lugano

LUGANO - Dopo i lavori di ristrutturazione, il secondo Manora più grande della Svizzera, quello di Lugano, apre le sue porte con un nuovo e innovativo concetto: un ristorante in stile street food che punta i riflettori sui prodotti locali ticinesi, sulle specialità italiane e su un’offerta dei piatti più famosi delle cucine del mondo intero, che cambierà su base regolare.

Manora Lugano cambia quindi completamente volto. Il «Giardino locale» offre insalate e altri prodotti vegani, l’universo «Il Pizzaiolo» e lo stand «Pasta Bio» propongono invece su ordinazione pinse, piatti di pasta fatti in casa e specialità siciliane. Questi spazi distinti presentano ognuno la propria atmosfera e conferiscono a Manora uno stile da food court, combinando cinque piccoli ristoranti in un’unica struttura.

«Siamo molto orgogliosi del risultato finale della trasformazione del ristorante Manora a Lugano, che si estende su più di 2000 metri quadrati. È un concetto nuovo e originale che combina le tendenze moderne, come la sostenibilità e il «meet food», con specialità tradizionali e locali. Vogliamo offrire alla nostra clientela un’esperienza culinaria e accoglierli anche per l’aperitivo o la cena», spiega il Category Director Food Sebastien Iandelli.

La modernità passa anche attraverso un concetto digitale innovativo, il «Pay on Table by Manora». Grazie ai codici QR posti sui tavoli, i clienti possono ordinare direttamente al loro posto e pagare online. Per offrire un’esperienza più ricca, la pizza e la pasta sarà servita dal pizzaiolo o dal pastaio stesso. Un’altra particolarità della filiale Manora di Lugano è il distributore automatico Freestyle Coca-Cola, che propone una varietà di gusti. Per la prima volta in Svizzera e in esclusiva da Manora, più di 50 combinazioni di prodotti a marchio Coca-Cola possono essere provati e assaggiati.

