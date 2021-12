Il villaggio natalizio di Bellinzona solo per vaccinati e guariti

BELLINZONA - A Bellinzona ha aperto i battenti il villaggio natalizio in PIazza del Sole. Ma l'accesso alla tensostruttura è consentito soltanto alle persone con certificato Covid rilasciato in seguito a vaccinazione o guarigione. Quindi non alle persone testate.

Per l'evento, che accoglierà i visitatori fino al 9 gennaio 2022, il provvedimento vale da subito. Il Municipio intende così dare un segnale che tenga conto sia delle decisioni odierne della Confederazione sia della generale situazione sanitaria.

Pista di ghiaccio per tutti - La pista di ghiaccio e la pista per lo snow-tubing sono invece accessibili senza certificato, come già previsto e come sarà per tutto il periodo di apertura della manifestazione (salvo nuove indicazioni da parte delle autorità).

Mercatino con mascherina - Per quanto riguarda il mercato del sabato e i mercati natalizi già in programma, il Municipio ha stabilito invece che a da lunedì 6 dicembre sarà imposto l’obbligo di indossare la mascherina all’interno dei perimetri interessati, che saranno segnalati tramite la posa di cartelli. Vista la tempistica stretta della presente comunicazione, per l’edizione del mercato di domani sabato 4 dicembre, viene comunque espresso un auspicio affinché la mascherina sia indossata volontariamente.