Vaccinazione di richiamo: aperte le prenotazioni per gli "over75"

BELLINZONA - Dopo l’omologazione da parte di Swissmedic della dose di richiamo ("booster") per i due vaccini a tecnologia mRNA prodotti dalle ditte Pfizer e Moderna, il Cantone Ticino ha potuto pianificarne la somministrazione alla popolazione, secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).

La dose di richiamo sarà messa a disposizione in modo graduale, secondo un ordine simile a quello seguito per le prime due dosi, all’inizio del 2021. Come noto, la somministrazione del "booster" è raccomandata alle persone "over 65", che hanno completato l’immunizzazione di base (due dosi oppure infezione confermata e una dose) da almeno 6 mesi con uno dei vaccini a mRNA (Pfizer o Moderna).

Le persone "over 75" che desiderano ricevere la dose di richiamo sono invitate a prenotarsi sulla piattaforma online (www.ti.ch/vaccinazione) o telefonando al numero verde cantonale 0800 128 128 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30). Anche attraverso la prenotazione online è possibile scegliere giorno e ora dell’appuntamento. Come di consueto, l’avvenuta prenotazione sarà confermata con un SMS.

Al momento della prenotazione, sarà possibile scegliere uno dei Centri cantonali per la somministrazione:

Mendrisio , Centro Canavée, Via G. Buffi 8, Mendrisio

, Centro Canavée, Via G. Buffi 8, Mendrisio Breganzona , Sala parrocchiale, Via Dott. G. Polar 35, Breganzona

, Sala parrocchiale, Via Dott. G. Polar 35, Breganzona Ascona , Centro Protezione civile, Viale Stefano Franscini 5, Ascona

, Centro Protezione civile, Viale Stefano Franscini 5, Ascona Tesserete , Centro Protezione civile, Via alla Chiesa, Tesserete

, Centro Protezione civile, Via alla Chiesa, Tesserete Biasca , ex Nickelmash, Via Industria 12, Biasca

, ex Nickelmash, Via Industria 12, Biasca Giubiasco, Mercato coperto, Viale 1814 3, Giubiasco

A partire da gennaio 2022, con le stesse modalità, è poi prevista la somministrazione anche alle persone "over 65" già vaccinate con due dosi. Questo modo di procedere è stato studiato tenendo conto dell’esigenza di rispettare il periodo minimo di sei mesi, che deve intercorrere fra l’immunizzazione di base e la dose di richiamo.

Maggiori informazioni possono essere consultate sul sito web www.ti.ch/vaccinazione.