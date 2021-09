Troppa incertezza, nessuna Espérance

CHIASSO - Come quella dello scorso anno, anche l'edizione 2021 di Espérance in Musica non avrà luogo. L'appuntamento benefico si sarebbe dovuto tenere il prossimo 11 dicembre 2021 presso il Palapenz di Chiasso, ma l'incertezza dell'evolversi della situazione sanitaria non permette di organizzare e gestire il regolare svolgimento dell'evento.

In 16 edizioni, Espérance in Musica ha ospitato oltre 20'000 spettatori ed ha raccolto circa 400'000 franchi, grazie ai quali l'associazione Espérance ACTI (aiuto e cooperazione tra Ticino e Indocina) di Balerna ha potuto dare vita a tutta una serie di progetti. Su tutti: la costruzione di quattordici scuole/asilo, due ponti in cemento, cinquanta pozzi d'acqua potabile e un ambulatorio nel Sud del Vietnam.