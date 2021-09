Coronavirus in Ticino, ancora un morto e un'altra casa anziani colpita

BELLINZONA - Sono 30 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sull'intero weekend se ne erano registrati 58, mentre venerdì 23. Lo riferisce l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento sulla situazione epidemiologica.

Il virus arriva in una seconda casa anziani - C'è un nuovo contagio anche nelle case di riposo, riferisce l'ADiCASI, e non nella già colpita Casa Serena, ma in un'altra struttura per anziani. I residenti affetti dal virus arrivano così a 19.

Mille più uno - Dopo il millesimo decesso da inizio pandemia registrato ieri, oggi un altro ticinese ha perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia, portando il bilancio a 1'001 morti.

Nei nosocomi - In miglioramento la situazione sul fronte ospedali: i pazienti ricoverati scendono a quota 19, rispetto ai 22 di ieri. Nell'unità di terapia intensiva si trovano però 2 pazienti in più, per un totale di 7.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 57% della popolazione è ora completamente immunizzato, avendo ricevuto entrambi gli shot di vaccino, mentre sono 427'848 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - Non ci sono nuove quarantene di classe, comunica il Decs. Fine del confinamento per tre classi. Quelle ancora in isolamento sono ora sei in totale: una classe della scuola elementare di Cadenazzo, una classe della scuola elementare di Castione, due delle elementari e una della scuola dell'infanzia a Sant'Antonino e una classe delle elementari di Pianezzo.



