Ultimi scampoli d’estate anche per il traffico

AIROLO - L’anno scolastico è ripartito dappertutto in Svizzera e anche le vacanze estive per molti sono già un lontano ricordo. Non per tutti, però. E come spesso capita, la cartina al tornasole degli spostamenti nord-sud e sud-nord sono i chilometri di colonna presenti davanti ai due portali della galleria autostradale del San Gottardo.

Code che, seppur limitate rispetto ai giorni più “caldi”, mostrano come le ferie settembrine siano ormai apprezzate da diversi viaggiatori, che alle mete affollate preferiscono qualcosa di più tranquillo. Alle 11 di questa mattina il TCS segnalava infatti due chilometri tra Quinto e Airolo, con tempi di percorrenza maggiorati di circa 30 minuti, e tre chilometri tra Wassen e Göschenen (anche in questo caso ritardi fino a mezzora).

Traffico congestionato viene segnalato pure all’altezza della dogana di Chiasso-Brogeda, in entrambe le direzioni.