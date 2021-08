Nelle scuole comunali di Lugano tornano in aula 3'515 allievi

LUGANO - Sono 3'515 gli allievi che il prossimo lunedì 30 agosto tornano in aula nelle scuole comunali di Lugano. Si tratta di 1'288 bambini che frequenteranno la scuola dell'infanzia (media di 19 allievi per sezione) e 2'227 che andranno alle elementari (media di 18 allievi per classe).

Il numero di sezioni di scuola dell’infanzia è pari a 69, mentre le classi di scuola elementare sono 124. Ritenuta la conformazione del territorio della città, la realtà dell’istituto scolastico passa da piccole sedi (la più piccola è quella di Brè con undici

allievi di Scuola elementare) ad altre più grandi (la più grande quella di Probello-Pregassona con 221 allievi di scuola elementare).

Diciotto nuovi insegnanti - Ma quali sono le principali novità per l'anno scolastico dell'istituto comunale? Innanzitutto l'assunzione di diciotto nuovi insegnanti, che prenderanno servizio in qualità di docenti titolari della scuola dell'infanzia o elementare, di docenti di appoggio, di educazione alle arti plastiche, di educazione musicale e di educazione fisica.

La nuova scuola dell'infanzia di Molino Nuovo - Con l'avvio dell'anno scolastico aprirà inoltre la nuova sede di scuola dell'infanzia di Molino Nuovo, che ospita quattro sezioni. Un'ulteriore sezione come pure le due a orario prolungato saranno provvisoriamente ospitate nello storico stabile Bossi. A edificazione ultimata, anche la quinta sezione si trasferirà nel nuovo edificio.

Altri lavori in corso - E si segnalano anche altri cantieri già avviati o in fase di avvio: nuova scuola dell’infanzia di Sonvico con tre sezioni e mensa per la scuola elementare; nuova mensa presso il nuovo centro scolastico di Viganello; lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare di Loreto e nuova scuola dell’infanzia di Cadro, con quattro sezioni e mensa scolastica.

Progetti, tra musica e francobolli - Nel corso del 2020 ha aperto l'Aula nel bosco di Brè, che - nonostante la pandemia - ha avuto un'occupazione di 61 giornate nel corso dell'anno scolastico 2020-2021. Si tratta soprattutto di attività proposte in collaborazione con il Museo di storia naturale e il Museo in erba. Per il prossimo anno scolastico si è aggiunta un'ulteriore proposta didattica in collaborazione con la Civica filarmonica di Lugano: gli allievi potranno passare una mattinata presso l'Aula di Brè all'insegna dei suoni del bosco e alla scoperta delle relazioni tra la grande musica e la natura.

Un ulteriore progetto riguarda l’Esposizione filatelica mondiale di Lugano Helvetia 2022: “Il mio quartiere in un francobollo”. Cinque classi di quarta elementare di Lugano, una per zona, potranno avvicinarsi al mondo della filatelia grazie a un progetto interdisciplinare mirato a produrre dei veri francobolli ideati dagli allievi sul tema del quartiere in cui vivono. I francobolli, grazie agli organizzatori della manifestazione, verranno poi stampati e regalati agli allievi, dopo essere stati esposti alla mostra internazionale prevista dal 18 al 22 maggio 2022 al Centro Esposizioni di Lugano. Le classi saranno seguite dall’illustratrice Jasmine Bonicelli, che avrà il compito di aiutare gli allievi, attraverso un percorso didattico composito, a realizzare il proprio francobollo.

Potenziamento della direzione scolastica - Il Municipio di Lugano - su proposta della direzione delle scuole, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni - ha deciso di potenziare gli organi dirigenziali dell’istituto scolastico allo scopo di aumentare ulteriormente la presenza sul territorio delle direttrici e dei direttori.