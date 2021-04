LongLake: una lunga edizione da vivere in sicurezza

LUGANO - LongLake Festival, nel suo 10° anno di attività, offrirà eventi gratuiti dal 1. giugno al 19 settembre. 111 giorni di eventi organizzati su diversi palchi dislocati in vari punti della città, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di coronavirus e nel rispetto assoluto delle misure di sicurezza emanate dalla Confederazione.

Roberto Badaracco, capo Dicastero cultura sport ed eventi: «Questa undicesima edizione, nonché decimo anno di vita del LongLake, segna un importante traguardo per un festival che, entrato ormai di diritto nella tradizione dei ticinesi e non solo, riesce sempre a rinnovarsi con dinamismo e flessibilità. Mai come in questi ultimi due anni, segnati dall’emergenza Covid, queste caratteristiche sono state fondamentali per poter continuare a proporre un programma di qualità nel pieno rispetto delle norme di sicurezza emanate dal Consiglio Federale. Sulla falsariga di quanto è stato lo scorso anno, la vitalità diLongLake saprà restituirci un po’ di normalità e divertimento in sicurezza con una proposta che coprirà un lungo periodo, con ben 111 giorni di eventi per tutte le età e i gusti. In questo modo LongLake vuole dare un impulso positivo a servizio di una città che ha voglia di tornare a vivere di cultura, eventi e condividere emozioni».

Le proposte - A costituire il cuore del LongLake Festival 2021 saranno le proposte del Family, con spettacoli, laboratori e proiezioni per tutta la famiglia, gli incontri con tanti ospiti di rilievo e un suggestivo palinsesto di conferenze, spettacoli teatrali e musicali, i concerti, che spazieranno tra i generi più diversi, numerose proposte di cinema, senza dimenticare gli interventi artistici di Urban Art. Nel palinsesto troveranno spazio anche una serie di incursioni creative curate dai festival che, a causa dell’emergenza sanitaria, non possono avere luogo nella loro forma tradizionale. La Quairmesse, Buskers Festival Lugano, Blues to Bop e Palco ai Giovani proporranno diversi momenti creati ad hoc, che non mancheranno di sorprendere e coinvolgere il pubblico. A partire da luglio, presso l’Agorà, prenderà il via anche la programmazione estiva di LAC en plein air firmata dal LAC.

Le location - Cinque le location principali del Festival: Piazza Manzoni, il Parco Ciani con il suo amato Boschetto, la Foce del Cassarate, dove si terranno animazioni “soft”, la già citata Agorà del LAC, ed Infine, new entry di quest’anno, si aggiunge Piazzetta S. Carlo. A queste si aggiungeranno le proposte di Musei, di Lidi, di Enti e di diversi luoghi cittadini legati ad attività di svago come il lungolago, che tra le altre cose ospiterà dei mercatini, e alla zona Belvedere, casa del temporary shop Lugano Bella.

Sicurezza - Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza: il distanziamento sarà garantito mantenendo 1,5 metri di distanza tra i posti a sedere. Per alcuni eventi, che saranno puntualmente indicati sui canali di LongLake, sarà inoltre utilizzato il sistema di prenotazione della piattaforma my.lugano.ch (a seconda delle disposizioni federali e cantonali).