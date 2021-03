Vita sedentaria e schermi tossici, preoccupa la miopia fra i più giovani

LUGANO - Dopo la depressione legata al semi-confinamento che dura ormai da diverse settimane, ci sarà un'esplosione di problemi visivi nei bambini? Dare una risposta a questa domanda è evidentemente prematuro, ma è ciò che sembra indicare uno studio cinese condotto durante il 2020 su 120mila bambini di età compresa fra i 6 e i 13 anni. Secondo i dati raccolti, i casi di miopia sarebbero notevolmente aumentati durante il periodo di lockdown. In particolare, nei bambini di 6 anni sarebbero addirittura quadruplicati, passando da una media di casi nel periodo 2015-2019 del 5,7% al 21,5% per il 2020.

Miopia in progressione - Dati che preoccupano anche Lorenzo Franscini, presidente dell'Associazione Oftalmologi del Canton Ticino (AOCT). Nonostante le restrizioni siano state meno severe rispetto alla Cina - i bambini hanno comunque potuto continuare a uscire di casa - un aumento di casi è stato effettivamente registrato anche in Ticino: «Pur non disponendo di dati statistici analoghi riguardo alla popolazione ticinese, posso confermare di aver osservato recentemente una progressione della miopia in molti pazienti».

Sedentarietà e schermi - I fattori conosciuti per essere determinanti nella progressione della miopia sono infatti la messa a fuoco prolungata a distanza ravvicinata e un tempo ridotto passato all’esterno, spiega il medico. «In questo senso non sorprende la correlazione tra il confinamento e l’aumento della miopia». Insomma, le troppe ore trascorse in casa, spesso a distanza ravvicinata dagli schermi di televisori, computer, tablet o smartphone, hanno contribuito ad accelerare una progressione comunque già in atto da diversi anni.

Bisogno di luce naturale - Ecco quindi che in tempo di pandemia diventano ancor più importanti alcune raccomandazioni. «Per i più giovani l'invito è di trascorrere almeno un'ora al giorno all’aperto, per esempio percorrendo il tragitto da casa a scuola a piedi», sottolinea Franscini. Quanto alla tecnologia, si tende a utilizzare gli smartphone a distanza troppo ravvicinata e per una durata eccessiva. «Una corretta distanza dovrebbe essere superiore ai 30-40cm, mentre la durata di utilizzo, soprattutto per le fasce d’età più sensibili, andrebbe limitata e controllata dai genitori. Minore è l’età e minore dovrebbe essere il tempo di utilizzo, che ragionevolmente non dovrebbe superare i 45 minuti al giorno».

Consigli che sono comunque utili anche per gli adulti, i quali sono ugualmente soggetti a disturbi visivi - affaticamento, bruciore, secchezza - legati a un eccessivo utilizzo dei dispositivi elettronici.