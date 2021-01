In Ticino 61 nuovi casi, 8 decessi

LUGANO - Inizia un'altra settimana di lotta, sul fronte della pandemia. E in Ticino i numeri segnano uno scarto: sono 61 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, lo ha reso noto l'Ufficio del medico cantonale nel suo bollettino odierno.

Un calo, dopo giorni in cui le positività si erano attestate tra cento e duecento al giorno (ieri, 129), da ricondurre in parte al minor numero di test effettuati domenica. I decessi per contro sono stati 8, contro i 6 di ieri. Per quanto riguarda invece i ricoveri, il Dss ne comunica sei (domenica erano stati 23). In tutto i pazienti ospedalizzati salgono così a 352, di cui 51 in cure intense.

Dall'inizio della pandemia nel nostro Cantone si contano 859 vittime, per un totale di 25 378 casi. In isolamento figurano in questo momento 1403 persone, mentre 2134 sono in quarantena, mentre da parte del Decs non è stata segnalata nessuna nuova quarantena di classe.

Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani sono stati registrati 14 nuovi casi (contro i 7 di ieri). Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 173, in 20 strutture. Purtroppo 4 residenti sono deceduti a causa del COVID-19, e 10 sono stati dichiarati guariti dalla malattia.



elaborazione tio.ch/20minuti

