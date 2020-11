Altri 140 casi e 5 nuovi decessi in Ticino

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino si registrano altri 140 casi accertati, 5 decessi e 23 nuovi ricoveri. È il resoconto giornaliero comunicato oggi dalle autorità cantonali, sull'andamento della pandemia nel nostro cantone.

Dalle strutture sanitarie sono stati dimessi undici pazienti. Il numero totale delle persone ricoverate col Covid-19 sale così a 382 (ieri erano 375). Trentacinque di queste si trovano in cure intense (numero identico a ieri). Su 1'063 test effettuati, nel nostro cantone il tasso di positività è del 24% - dato aggiornato al 18 novembre 2020 -, mentre negli ultimi 14 giorni la percentuale sale al 27%.

Dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus (che per il nostro cantone risale allo scorso 25 febbraio), attualmente in Ticino si registrano complessivamente 14'269 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 496.

Isolamenti e quarantene - Al 19 novembre vi erano 1'706 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 3'241 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

La situazione nelle case per anziani - I malati di Covid-19 aumentano anche nelle case per anziani: nelle ultime ventiquattro ore nelle strutture ticinesi sono infatti stati registrati altri 21 nuovi residenti positivi e un nuovo decesso legato al coronavirus (da inizio pandemia le vittime sono state 210). Lo si evince dai dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi). Il totale dei residenti positivi è ora pari a 304 (8 persone sono nel frattempo guarite). Il virus è attualmente presente in 30 case per anziani.