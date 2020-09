Col pulmino italiano per venire a comprare l'idrossiclorochina

Efficace sui pazienti affetti da Covid-19 o dannosa? Sull’'idrossiclorochina sono state dette molte cose. Ne facevano uso (e ne incoraggiavano l’utilizzo) Donald Trump e Jair Bolsonaro. Ci sono stati studi contrastanti. L’OMS ne ha interrotto i test a metà giugno. Ma pare che a molti italiani piaccia, tanto da venire in Ticino a farne scorta.

Quindici persone hanno preso appositamente a noleggio un pulmino per superare la dogana di Chiasso e acquistare nel nostro cantone il Plaquenil. Ben 250 flaconi. Ne dà notizia la Repubblica, che parla di un’abitudine tra i cittadini del nord Italia, da Verbania a Como, ma anche Varese e Novara.

A fine maggio l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha sospeso l’autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del Covid-19 sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare, escludendola dalla rimborsabilità da parte del sistema sanitario nazionale (a scopo preventivo non era mai stato autorizzato). La trasferta in Svizzera, quindi, viene preferita dagli italiani che credono nel potere curativo dell’idrossiclorochina.

Il Plaquenil è un medicamento usato come terapia di base di alcune affezioni articolari infiammatorie, per curare la malattia della pelle lupus eritematoso e come protezione dalle allergie alla luce solare. Può essere utilizzato anche come antimalarico. In una farmacia di Lugano - riferisce ancora la Repubblica -, è stato venduto un prodotto alternativo e meno caro: Hidroxychloroquine dottor EB.

Secondo il quotidiano italiano, le trasferte italiane in territorio ticinese sono molte. A Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno. La vendita online viene infatti caricata di 25 franchi di spese di spedizione.