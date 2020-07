Aumenta la sostenibilità delle case ticinesi, ma «si può fare di più»

BELLINZONA - Sta aumentando l'interesse in Ticino per gli edifici più efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico.

Ne abbiamo parlato con l'Agenzia Minergie Svizzera italiana, nata nel 1998 su iniziativa dei Cantoni Berna e Zurigo e ormai diffusa in tutta la Svizzera: il suo scopo è quello di analizzare i progetti dei nuovi edifici, e valutarli in base all'efficienza energetica e alla qualità in ambito edilizio.

Com'è la situazione delle certificazioni ora in Ticino, nel 2020?

In Ticino vi sono oltre 700 edifici certificati definitivamente Minergie, dei quali 23 con anche il complemento ECO. (Per avere un confronto, nel 2018 nel Canton Ticino erano 644 gli edifici certificati in totale, e gli ECO solo 5).

In Ticino alcuni temi fanno ancora un po’ fatica rispetto alla Svizzera interna, tuttavia notiamo un’evoluzione positiva anche nel nostro Cantone. Va inoltre sottolineato come il Cantone e alcuni Comuni siano lungimiranti, promuovendo l’efficienza energetica e la qualità nell’edilizia, e incentivando Minergie, o coprendo parte dei costi di certificazione.

Offrite tre livelli di efficienza, giusto?

Sì. Minergie offre tre livelli di certificazione, Minergie, Minergie-P e Minergie-A.

Essi vengono completati da tre prodotti complementari, combinabili liberamente: ECO, che considera i temi della salute e l’ecologia nella costruzione, il SQM costruzione, che si indirizza a committenti e progettisti che desiderano avere garantiti gli esigenti requisiti durante la fase di realizzazione; e il SQM esercizio, che ottimizza l’utilizzo dell’edificio e i suoi impianti, assicurando così il massimo comfort nel tempo. Lo schema a fine pagina illustra gli standard Minergie a colpo d’occhio.

Notate un'onda verde? Ci sono più persone interessate?

Sebbene i numeri siano ancora relativamente contenuti e si potrebbe e dovrebbe fare di più, notiamo una crescita, o perlomeno un cambio di tendenza da quando Minergie è attiva anche in Ticino. Abbiamo notato inoltre che il marchio Minergie è sovente ricercato da chi vende o affitta immobili, fungendo quindi da strumento per profilarsi rispetto alla concorrenza.

Consigliamo però sempre a chi cerca casa, di sincerarsi che un appartamento o un’abitazione siano effettivamente certificati. Infatti solo gli edifici in possesso di un numero di certificazione (p.es. Minergie TI-150), possono fregiarsi del marchio Minergie. Questo perché a volte gli annunci che parlano di Minergie sono dei “fake”.

È vero che non bisogna rinunciare al comfort per essere sostenibili?

L’energia è solo una parte della sostenibilità, che comunque va oltre al puro risparmio energetico e alla riduzione dei consumi. Spesso e volentieri si pensa che essere efficienti a livello energetico significa rinunciare al comfort. In un edificio Minergie la qualità di vita e la salute hanno la stessa importanza dell’efficienza energetica.

Inoltre molti criteri che permettono di raggiungere l’efficienza, sono nel contempo importanti anche per il comfort, come ad esempio la protezione solare estiva o il ricambio igienico dell’aria. Per cui per gli edifici Minergie si può affermare proprio il contrario: efficienza energetica fa rima anche con comfort e salute.