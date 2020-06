Consegnati i buoni per mandare a cena il personale sanitario

LUGANO - «È stato davvero emozionante. Stamattina abbiamo concretizzato un'idea che si è trasformata in un gesto di gratitudine». È con queste parole che, quasi commossa, Katiusca Veronese descrive la consegna di 602 buoni da 50 franchi l'uno a EOC e Clinica Luganese Moncucco, che serviranno a mandare a cena il personale sanitario.

La consegna è avvenuta questa mattina nella cornice del Lido di Lugano. Katiusca ha fondato "forTInsieme" ed è riuscita a raccogliere ben 30'100 franchi. «L’idea è nata durante il lockdown - ci aveva spiegato qualche settimana fa -. Sui social non si vedevano che foto di pizza, pane, dolci. Io stavo preparando un tiramisù quando ho pensato a chi in quel momento si trovava in ospedale per lavoro e non poteva cucinare». Ha quindi aperto un conto, dove sono arrivate 243 donazioni da 10 a 5'000 franchi.

«Stamattina si è respirato un grande senso di unità - spiega ancora Katiusca -. EOC e Clinica Moncucco hanno molto apprezzato l'unità dimostrata dal Ticino». Paolo Sanvido, presidente dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha più volte rimarcato come «i riconoscimenti e la vicinanza da parte della popolazione sono stati la benzina per andare avanti del personale sanitario». Anche Gabriele Beltrami, direttore di GastroTicino, ha lodato l’idea. I buoni da 50 franchi - 400 all'EOC e 202 a Moncucco - saranno infatti spendibili nei ristoranti ticinesi, aiutando un altro settore duramente colpito dal lockdown.

Il conto aperto per le donazioni, lo ricordiamo, resterà attivo fino al 1. agosto. Il ricavato servirà a realizzare ulteriori buoni per mandare a cena il personale di Rega e ambulanze.

Dati per le donazioni: Katiusca Veronese

Siamo forTInsieme

Malvaglia

Banca Stato Canton Ticino, Dongio

IBAN: CH03 0076 4187 1176 Y000 2

Ti-Press (Pablo Gianinazzi)