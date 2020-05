GranCasa saluta il Ticino

MENDRISIO - GranCasa chiuderà il suo unico punto vendita in Svizzera, sito in via Francesco Borromini a Mendrisio, entro la fine dell’anno. Ad anticiparlo è la Rsi, secondo cui la decisione della catena italiana di arredamento è legata al forte calo della domanda sul territorio e ai problemi della casa madre in patria.

Il sindacato Unia è stato sollecitato da alcuni degli otto dipendenti attualmente impiegati a Mendrisio, a ridosso dell’autostrada. Parte di loro potrebbero essere ricollocati in una delle filiali italiane.