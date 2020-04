Covid-19, in Ticino "solo" 150 multe

BERNA/BELLINZONA - Fioccano multe da un capo all'altro della Svizzera, per contenere i contagi da coronavirus. Il coprifuoco federale sugli assembramenti sopra le cinque persone non è solo un invito. Lo dimostrano i numeri delle sanzioni elevate nei giorni scorsi dalle Polizie nei vari Cantoni. Nella classifica, la maggiore sorpresa è proprio il Ticino.

Rigore vodese - Stando a un'indagine condotta da 20 Minuten tra i vari corpi di polizia, il Cantone di gran lunga più severo è Vaud. Sono 1302 le multe emesse da Losanna finora per assembramenti di oltre cinque persone, o per il mancato rispetto della distanza minima di due metri. Inoltre, 184 persone sono state denunciate alla Procura.

Lucerna e Basilea - Anche in Svizzera centrale si sta usando il pugno di ferro. A Lucerna la polizia ha adottato una linea dura, per gli interventi sulla proprietà privata, e ha staccato in totale circa 500 sanzioni. Basilea Città è terza in classifica, con 400 multe. Anche Basilea Campagna ha registrato «un netto aumento» delle sanzioni, ma il portavoce Adrian Gaugler non fornisce cifre esatte. «Di sicuro non allenteremo i controlli per Pasqua» promette.

E in Ticino? - Nel Cantone più colpito dall'epidemia i numeri non sono altrettanto alti. La popolazione «si sta comportando bene» aveva assicurato il Dipartimento delle istituzioni nei primi giorni dopo il lockdown, e sembra che nel complesso il senso civico continui a prevalere. In ogni caso, la Polizia non ci starebbe andando "giù pesante". «I ticinesi stanno rispettando le linee guida emanate dalle autorità» ha dichiarato Stefano Gianettoni del servizio media. Finora sono state emesse solo 150 multe dalla cantonale e dalle Comunali.

Nei Grigioni linea morbida - I Grigioni hanno invece il record del minor numero di multe. Zero, finora. La polizia cantonale di Coira sta facendo «affidamento sul dialogo» spiega il portavoce Roman Rüegg. «Finora si è sempre trovata una soluzione». Zurigo si colloca a metà classifica, con 209 multe emesse dalla polizia cittadina fino al 20 di marzo (pochine, su una popolazione di 434mila abitanti). A San Gallo invece (con una popolazione di 79mila) sono state finora 120.