Oceano e Moulin Rouge chiusi: «Diamo una mano per isolare il virus»

PAZZALLO - Era nell'aria. La professione dei rapporti più intimi è tra le meno consigliate in questi giorni di epidemia. E gli stessi clienti hanno paura. Ma oggi è ufficiale, da venerdì l'Oceano di Pazzallo chiuderà i battenti e riaprirà solo a emergenza sanitaria finita. «Anche l'Oceano vuole partecipare alla lotta per debellare il coronavirus» conferma Bernhard Windler, gerente del locale erotico di Pazzallo. La stessa decisione è stata presa dal vicino Moulin Rouge.

Nessun licenziamento - «Chiudiamo questo venerdì e riapriremo il 3 aprile - precisa Windler -. Non ci sarà nessun licenziamento. Ho preso le vacanze e ai miei undici frontalieri ho detto che è meglio non portare avanti e indietro questa malattia. Ci sarà un'occupazione minima per i nostri rimasti qui. Alle ragazze abbiamo organizzato i biglietti di rientro a casa e chi non riesce a partire potrà rimanere qui, ma l'attività è sospesa».

Prima la salute - In questo momento continua il gestore dell'Oceano, «non bisogna guardare il borsellino ma la salute». La clientela, gli chiediamo, era comunque diminuita in questi giorni? «Certo, difatti già lunedì pensavo di prendere questa decisione. Ma per organizzarci c'è voluto qualche giorno». Gli appuntamenti hard sono così rimandati al 3 aprile: «Se tutto sarà passato».