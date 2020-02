Il coronavirus colpisce anche la Giornata del malato

BELLINZONA - A causa dell'allarme coronavirus, l’Associazione giornate del malato della Svizzera italiana ha deciso di rinunciare agli eventi previsti in Ticino per domenica prossima (1 marzo) per festeggiare le Giornate del malato 2020, rimandandoli a data da stabilire.

Si tratta di una decisione adottata in accordo con la Direzione generale dell’Ente ospedaliero cantonale e con la presidenza dell’Associazione cliniche private ticinesi, alla luce delle informazioni circa le modalità di trasmissione del virus COVID-19 che indicano un elevato rischio di trasmissione soprattutto negli ospedali.

In particolare, si rinuncia quindi ad effettuare la visita della delegazione ufficiale prevista all’Ospedale EOC di Faido, alla Casa anziani Santa Croce di Faido e alla Casa per anziani Casa Elena Celio di Giornico, così come gli altri numerosi eventi previsti nella quasi totalità delle strutture sanitarie ticinesi.