La gestione della Cinque Fonti fa acqua: domande al Governo

GAMBAROGNO - Il sistema di gestione delle case anziani nel Canton Ticino registra «un ennesimo esempio di inadeguatezza» si legge nell'odierna interpellanza di Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori (per il Gruppo MPS-POP-Indipendenti). Il tema è quello delle traversie in corso alla Casa anziani Cinque Fonti di San Nazzaro, raccontate in due articoli da Tio/20Minuti. Una vicenda innescata dal licenziamento lampo del direttore, assunto da soli tre mesi, e dall’uscita di scena di altre figure chiave, tra cui la contabile (che si è dimessa con effetto immediato) e di uno dei tre membri del consiglio di fondazione. La giustificazione ufficiale parla di una non meglio precisata “ristrutturazione della direzione”, ma all’Ufficio degli anziani l’avvocato del direttore ha inviato una segnalazione in cui si ricostruisce l’attacco verbale portato da un altro membro di fondazione allo stesso direttore poi allontanato. La colpa di quest’ultimo? Aver posto una domanda su un presunto conflitto di interessi.

Ad interessarsi ora della vicenda sarà il Consiglio di Stato, cui spetta la ratifica delle nomine (dal momento che la Casa anziani, pur orbitando sotto il cappello della Curia, beneficia di sostanziosi sussidi pubblici). Un Governo chiamato in causa dalle seguenti domande di Matteo Pronzini e compagni.