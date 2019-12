Casa per anziani Cinque Fonti: dopo tre mesi via il direttore

GAMBAROGNO – Cosa succede alla Casa per anziani Cinque Fonti di San Nazzaro (Gambarogno)? Dopo soli tre mesi dall'inizio della sua avventura, il nuovo direttore è stato sollevato dall'incarico. L'uomo, in passato già presidente della Casa per anziani Montesano, avrebbe ricevuto di recente una disdetta ordinaria.

Non si conoscono le ragioni della scelta presa dal consiglio d'amministrazione. Di certo sembra che non ci siano problematiche legate all'operato dell'ormai ex direttore. Si sarebbe, al contrario, comportato sempre in maniera corretta. E dunque? Si tratterebbe, stando a voci interne, di una decisione strategica. Legata in particolare a nuovi modelli di gestione.

E ora cosa accadrà? Può una Casa per anziani così importante per la regione restare senza direttore, magari basandosi su una gestione a distanza da parte di un'altra persona? Tio/20minuti ha tentato di contattare sia la struttura, sia il legale che la rappresenta. Ma nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.