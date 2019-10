Ecco chi è la bomba sexy che definisce gli svizzeri tutti ricchi

LUGANO – «In Svizzera sono tutti ricchi». Una frase che ha sollevato un’ondata di indignazione. A pronunciarla, nell’ambito del reality televisivo italiano Riccanza, in onda su MTV Italia, è stata la luganese Camilla Neuroni. Venticinque anni, ragazza sexy e ammiccante, Camilla è stata letteralmente travolta dalle critiche. Ma chi è davvero Camilla? Tio/ 20 Minuti l’ha intervistata.

Camilla, ti sei pentita di avere detto quelle parole?

No. Avevano un senso ben preciso. Volevo dire che in Svizzera, rispetto alla maggior parte degli altri Paesi, si sta bene. Non ci sono barboni. Non si fa la fame. È tutto più pulito. Non volevo offendere nessuno, so anche io che alcuni fanno fatica.

Beh, però si potevano usare certi termini…

La televisione enfatizza tutto. Non dico di essere stata manipolata, per carità. Gli autori sono seri. Ma in un reality si prendono solo alcuni pezzi delle dichiarazioni, quelle che i registi ritengono più eclatanti. Fa parte delle regole del gioco. La tivù non può fare vedere la normalità.

Ora hai tanti nemici. Tanti hater.

Li avrei comunque. Quando fai parte del mondo dello spettacolo è così.

Come sei approdata a Riccanza?

Io sono cresciuta a Lugano. Ho studiato economia a Londra. Ma ho sempre avuto voglia di lavorare in televisione. E il mio sogno sarebbe quello di fare carriera nel cinema. Ho fatto delle campagne pubblicitarie a Milano. E un giorno mi hanno chiesto di collaborare con un programma sportivo di un’emittente lombarda.

Ti piace il calcio?

Sì. Tifo Inter. E mi piacciono anche i calciatori. MTV è arrivata di conseguenza. Vengo da una famiglia benestante. E il programma è dedicato proprio a persone che stanno bene finanziariamente.

Hai dichiarato di non volere praticamente fare un lavoro normale.

Non mi piace tanto lavorare “normalmente”. Mi sembra faticoso. Non mi va di alzarmi tutte le mattine presto. Lo spettacolo sarebbe l’unico ambito in cui potrei lavorare, penso.

Cosa pensa la tua famiglia di questa tua scelta?

Non è felice che io partecipi a Riccanza. E non ama vedere le mie foto sexy sui social. La mia è una famiglia discreta. Non vuole apparire. Io sono esuberante. Sono un po’ la pecora nera. Ci stanno facendo l’abitudine.

Dici di volere sfondare nel cinema. E quale sarebbe il tuo talento?

Ho tanta memoria. Mi immedesimo subito nelle parti. E poi sono spontanea.

La tua bellezza potrebbe avvantaggiarti?

Forse. So di essere bella. E ho tanti corteggiatori.

E come ti poni di fronte a loro?

Se sono interessata, ci flirto un po’. Senza problemi.

Meglio una relazione stabile o le avventure?

A me piacerebbe avere una relazione stabile. E un giorno vorrei avere dei figli.

Cosa fai quando non partecipi a Riccanza?

Shopping sfrenato.

Un po’ avvilente, no?

Forse la gente crede che sia sciocca, per quello che ho detto sulla Svizzera. In realtà ho tante risorse. So suonare il pianoforte, ho fatto danza, nuoto, equitazione. Insomma, oltre la bellezza c’è di più.