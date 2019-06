Via alla Roggia sarà dedicata ai Padri Redentoristi

LUGANO - Una parte di Via alla Roggia a Viganello sarà dedicata ai Padri Redentoristi. E dal prossimo 1. ottobre si chiamerà dunque Via Padri Redentoristi. Lo stabilisce una recente risoluzione del Municipio di Lugano, in pubblicazione agli albi comunali fino al 25 agosto 2019.

Il tratto di strada interessato dalla modifica è quello compreso tra Via alla Chiesa e Via Guggirolo, un centinaio di metri che costeggiano la chiesa di Santa Teresa, l’oratorio e lo stabile di residenza dei sacerdoti.

«La nuova denominazione - si legge nella risoluzione - è particolarmente significativa per il ruolo avuto per oltre cinquant’anni dai Padri Redentoristi nella comunità di Viganello al momento del suo maggiore sviluppo demografico». I missionari arrivarono nel 1949 per dirigere la chiesa di Santa Teresa. E si distinsero «per iniziative equilibrate che arricchirono la vita della nuova comunità, per la loro vicinanza alla popolazione e per la dedizione alla loro missione pastorale». La permanenza dei Padri Redentoristi nella parrocchia terminò nel 2005.

I cittadini hanno comunque la possibilità di opporsi alla decisione dell’Esecutivo cittadino. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato entro la scadenza del periodo di pubblicazione dell’avviso.