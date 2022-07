Dopo la frana, ripristinati elettricità e internet

Campo scout risparmiato - Non lontano dalla Lötschental, a Ulrichen, nella valle di Goms, dove si trova attualmente il campo scout federale, la pioggia è caduta in abbondanza. SRF Meteo ha registrato 24 millimetri d'acqua in sei ore. Le forti precipitazioni non hanno però causato particolari difficoltà, a parte alcune tende e scarpe inzuppate, ha dichiarato il portavoce del campo Flurin Meier.