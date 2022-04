Cessna precipitato sul Säntis, identificato il pilota

SAN GALLO - È stato identificato il pilota del piccolo aereo da turismo tragicamente schiantatosi questo mercoledì sul Säntis. Si tratta, infatti, del 63enne italiano che originariamente era stato per disperso e che sarebbe morto sul colpo.

Lo comunica la Cantonale di San Gallo in una nota diffusa in mattinata. Oltre alla salma, gli agenti e i soccorritori hanno ultimato il recupero e la messa in sicurezza dei rottami del velivolo. A far luce sull'identità del corpo senza vita è stato l'esame del Dna svolto dalla polizia scientifica.

Il volo, partito dalla Germania in direzione della Toscana, quando - per motivi che devono ancora essere stabiliti - ha perso quota impattando sul versante della montagna a 1'700 metri d'altitudine.

Il lavoro dei soccorsi, attivatisi immediatamente, è stato reso estremamente difficoltoso per via di neve, vento e nebbia.