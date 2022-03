Trovati sul Säntis i rottami di un piccolo aereo

SAN GALLO - Un piccolo aereo è scomparso ieri pomeriggio nell'area del Säntis, nel Canton San Gallo. I rottami del velivolo sono stati trovati solo in serata in un terreno ripido e innevato, particolarmente difficile da raggiungere, e su una superficie che si estende per diverse centinaia di metri, comunica la polizia cantonale di San Gallo.

Non è ancora stato possibile stabilire la presenza di eventuali vittime e mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. La polizia cantonale ha raggiunto il luogo dell'incidente attraverso dei droni. In serata sono stati effettuati gli accertamenti riguardanti la rotta del volo e l’immatricolazione, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Sul posto anche elicotteri dell'esercito e della Rega.