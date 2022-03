Caduta fatale per uno sci-alpinista tedesco di 47 anni

SION - Uno sci-alpinista tedesco di 47 anni è morto nel primo pomeriggio di lunedì a seguito di una caduta di diversi metri avvenuta sul ghiacciaio del Grenz, nella regione del Monte Rosa, sopra a Zermatt (VS).

L'uomo, domiciliato in Germania, è caduto in un crepaccio attorno alle 13.00, mentre stava affrontando l'ascesa della montagna con le pelli di foca in compagnia di un altro sci-alpinista. Il suo compagno di attività ha immediatamente allertato i soccorritori di Air Zermatt, i quali, giunti sul luogo dell'incidente su un elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 47enne.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause del dramma.