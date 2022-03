Un uomo ferito attacca due agenti

KRIESSERN - Un uomo ferito ha attaccato una poliziotta e un poliziotto con un portaombrelli ieri a Kriessern, nella valle del Reno del canton San Gallo, ferendo leggermente entrambi. Per tenere a bada l'uomo, un 42enne italiano residente nella regione, sono intervenute diverse pattuglie.

La polizia è stata allertata poco prima delle 17.30 dell'uomo ferito che si trovava sulla Altstätterstrasse. Arrivati sul posto, una agente di 31 anni e un collega di 33 anni hanno in un primo tempo avuto una normale conversazione, ma improvvisamente l'italiano è entrato in un edificio, ha preso un portaombrelli ed ha attaccato i due, scrive oggi la polizia cantonale sangallese in una nota.

I due agenti hanno riportato ferite "piuttosto leggere" e non potranno lavorare per diversi giorni, precisa il comunicato. Ancora non è chiaro dove e in che modo il 42enne si sia ferito. Per tenerlo a bada sono dovute intervenire pattuglie della polizia cantonale e dell'Ufficio federale delle dogane e delle guardie di confine. L'uomo è stato in seguito portato in ospedale. La polizia lo ha denunciato al Ministero pubblico.