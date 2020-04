Si fa una corsetta sull'A4, ma arriva la polizia

ZUGO - Cosa c'è di meglio, in tempo di pandemia, se non una bella corsetta in autostrada? Questo deve avere pensato il 31enne fermato ieri sera, verso le 18:30, sulla A4 in direzione di Rotkreuz (ZG).

Il ritaglio di tempo da dedicare all'attività sportiva, però, non è durato molto. Dopo alcune segnalazioni la polizia è andata a caccia dell'uomo e, una volta trovato, lo ha fermato e trasferito su strade pedonali.

Il 31enne dal canto suo si è detto sconcertato affermando che il jogging in autostrada è comune nel suo paese d'origine. È stato comunque multato, ha precisato la polizia di Zugo in un comunicato.