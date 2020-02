Tragedia sfiorata nel canton Soletta, nello scontro fra il torpedone e un'altra vettura feriti una madre e un neonato

SOLETTA - Pericolo sull'A1: a causa dello scoppio di uno pneumatico, un'autista ha perso il controllo di un bus con a bordo 53 bambini e quattro adulti ieri all'altezza di Härkingen (SO). La conducente ha fermato il mezzo nei pressi dell'uscita autostradale di Rothrist (AG). Sei persone sono andate all'ospedale.

L'incidente, allo pneumatico anteriore sinistro, si è verificato attorno alle 14.15, mentre il torpedone stava circolando in direzione di Zurigo, indica in una nota odierna la polizia cantonale solettese.

Il bus ha fatto in tempo a entrare in collisione con un veicolo e in seguito ad andare contro il guard rail che separa le due carreggiate dell'A1.

Nell'impatto la conducente dell'auto e un neonato sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale, precisa la polizia, senza fornire ulteriori informazioni sulle loro condizioni. Altre quattro persone sono rimaste leggermente ferite e sono state ricoverate per controlli.

Sul luogo dell'incidente, poco tempo dopo, si è verificato un ulteriore incidente tra un'auto e un camion con rimorchio. Nessuno è rimasto ferito.

L'autostrada è rimasta completamente sbarrata per una quindicina di minuti per permettere il recupero dei veicoli. In seguito il traffico è stato limitato fino alle 17.00 per le operazioni di ripristino, mentre l'uscita di Rothrist è stata riaperta dopo le 18.00.

Polca Soletta