«Ho il cuore lacerato», il messaggio della migliore amica di Florijana

COMO - Sono attesi per oggi i risultati dell'autopsia sul corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice dello Young Boys e della Nazionale svizzera annegata sabato pomeriggio nel Lago di Como e il cui corpo è stato recuperato solo martedì grazie all'utilizzo di un robot subacqueo.

L'esame decretato dagli inquirenti italiani servirà a stabilire con maggior precisione le cause che hanno portato alla morte della ventiquattrenne, anche se tutto lascia presagire che sia uno shock termico ad esserle stato fatale.

Durante questi giorni, non sono mancati i messaggi di affetto - e di dolore - da parte di numerose personalità del calcio e non. E fra questi messaggi c'è anche quello di Melanie Müller, giocatrice del FC Lucerna e molto amica di Florijana Ismaili, la quale ha voluto ricordare quella che in passato è stata pure una sua compagna di squadra.

«Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore. Niente e nessuno al mondo può descrivere quanto fortemente ti amassi! Mi manchi e ho il cuore lacerato. Grazie per ogni momento trascorso con te! Non ti dimenticherò mai», si legge sul suo profilo Instagram.

Nel frattempo la compagine femminile della Capitale - quella di cui Florijana Ismaili era capitano - starebbe pensando di ritirare per sempre il numero 9. Quello che la calciatrice portava sulla schiena.