Dal virus della stomatite, un vaccino sperimentale contro il Covid

«Non ha bloccato completamente la replicazione»

Citato in un comunicato odierno dell'IVI, Gert Zimmer, che ha codiretto la ricerca, riferisce che «il vaccino a vettore virale basato sul VSV somministrato per via intramuscolare ha dimostrato di riuscire a proteggere i topi dalla malattia grave, ma non ha bloccato completamente la replicazione del virus nel tratto respiratorio. Ciò non sorprende, visto che la vaccinazione per via intramuscolare non induce una sufficiente immunità a livello di mucosa».