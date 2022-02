Record di donne reclutate nell'esercito

BERNA - Lo scorso anno, nei sei centri di reclutamento dell’Esercito svizzero, sono state valutate in via definitiva complessivamente 31'246 persone soggette all’obbligo di leva. Di queste, 22'643 sono state assegnate all’esercito, mentre 2'665 sono state assegnate alla protezione civile. Il grado d’idoneità è pari quindi all’81%. È stato raggiunto un nuovo record per quanto riguarda il reclutamento di donne: sono 546 le donne assegnate all’esercito.

Nel 2021 complessivamente 31'246 (100%) persone soggette all’obbligo di leva hanno ricevuto una decisione definitiva. 22'643 (il 72,5%), come detto, sono state dichiarate abili al servizio militare, 2'665 (8,5%) abili al servizio di protezione civile e 5'938 (19,0%) inabili dal punto di vista medico. Altre 1'478 persone soggette all’obbligo di leva sono state rimandate per diversi motivi.

Nel 2021 il tasso d’idoneità al servizio militare si è stabilizzato raggiungendo il 72,5%. Nei singoli Cantoni varia tra il 62,5% e il 91,9% (in Ticino è del 67,4%) Al pari dell’anno precedente, il grado di idoneità per il servizio di protezione civile si è attestato all’8,5% nella media nazionale (11,1% in Ticino).

Numero record di donne reclutate - Il record per quanto riguarda le donne reclutate nell’esercito «è motivo di soddisfazione», spiega il DDPS nel proprio comunicato. Complessivamente nel 2021 sono state reclutate 727 donne (+56,6% rispetto al 2020). Di queste, 676 hanno ricevuto una decisione definitiva e a 546 (+63,2% rispetto al 2020) è stato possibile assegnare una funzione nell’esercito. Di conseguenza anche il grado di idoneità tra le donne si attesta all’incirca all’81%. Inoltre 122 donne sono state assegnate alla protezione civile e al Servizio della Croce Rossa, di cui 99 (grado di idoneità: 84,6%) alla protezione civile e 23 (grado di idoneità: 88,5%) al Servizio della Croce Rossa. Altre 98 donne sono state raccomandate per un impiego di promovimento della pace.

Ridurre il rischio - Nel 2021, in base al controllo di sicurezza relativo alle persone soggette all’obbligo di leva, sono state emesse 258 dichiarazioni di rischio. Effettuando i controlli di sicurezza relativi alle persone in occasione del reclutamento, l’esercito vuole impedire che le persone che rappresentano un potenziale rischio per se stesse o per le persone che le circondano ricevano un’arma dell’esercito. I motivi per un’inidoneità medica possono essere di carattere puramente fisico, puramente psichico oppure di carattere misto. Tra le cause fisiche, le principali sono da ricondurre a problemi nell’ambito dell’apparato motorio. In ambito psichico, i motivi più frequenti sono la presenza di deficit nella resistenza psichica, disturbi d’ansia e il consumo di droga.

Servizio civile - Lo scorso anno 6'148 persone sono per contro state ammesse al servizio civile. Il dato ha quindi raggiunto un livello simile a quello del 2019, dopo aver subito un calo nel 2020 a causa della pandemia. Il numero degli istituti d’impiego invece è lievemente diminuito, mentre i giorni di servizio prestati (ca. 1,7 mio.) sono stati più o meno equivalenti a quelli del 2020.