Stop alla mascherina nei negozi, in palestra e in ufficio

BERNA - Stop al certificato Covid. Ma non solo. A partire da giovedì potremo toglierci anche la mascherina. Sì, perché secondo le anticipazioni pubblicate oggi dal Blick e dalla Neue Zürcher Zeitung, domani il Consiglio federale metterà fine all'obbligo di portare la mascherina ovunque è attualmente in vigore, con l'eccezione dei trasporti pubblici e le strutture sanitarie. Non dovrebbe dunque più essere necessario indossare questa protezione nei negozi, in palestra, entrando nei bar e nei ristoranti e sul posto di lavoro.

Le misure che rimarranno in vigore, specifica il Blick, saranno limitate alla fine di marzo, quando dovrebbe andare a cadere, anche a livello formale, lo stato di "situazione particolare". Come già precedentemente anticipato, il Consiglio federale ha deciso inoltre che le regole di accesso legate al certificato Covid saranno ugualmente abolite, così come ogni restrizione di capacità per quanto riguarda gli incontri privati.