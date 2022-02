San Valentino, il budget medio degli innamorati svizzeri è piuttosto limitato

ZURIGO - Che budget avranno a disposizione gli innamorati svizzeri per acquistare regali e festeggiare San Valentino? Una domanda alla quale ha cercato di dare risposta un'indagine del comparatore di assicurazioni auto FinanceScout24.

Chi per amore e chi per tradizione - L'indagine ha rilevato che il 45% degli intervistati celebra la giornata consacrata all'amore. Il 30% di essi lo fa per dare una dimostrazione tangibile di affetto alla propria metà, mentre circa il 25% è spinto dal fatto che prova piacere a fare dei regali. Un buon numero, poi, lo fa per rispettare la tradizione. Una festa alla quale fanno più attenzione gli uomini, specialmente dal quel 21% di essi che sa «che è quello che il/la partner si attende da loro».

Il budget - Quale sarà il budget a disposizione quest'anno per gli innamorati? Il 31% ha dichiarato che spenderà tra 21 e 50 franchi, mentre il 27% sborserà 20 franchi o anche meno. Il 23% ha in previsione di destinare tra 50 e 100 franchi in attività o regali. Gli uomini sono generalmente più spendaccioni delle donne, secondo l'inchiesta: più della metà degli interrogati di sesso maschile spenderà tra 21 e 100 franchi, mentre oltre una donna su tre non ha intenzione di tirare fuori dalle tasche più di 20 franchi.

I regali tradizionali funzionano sempre - In quanto alla scelta dei regali, gli svizzeri sono abbastanza tradizionalisti. La cena romantica e il mazzo di fiori restano i più gettonati (rispettivamente 42% e 40%). Seguono il buono per un'attività di coppia, la scatola di cioccolatini e la piccola fuga romantica. FinanceScout24 indica anche quelli che sono i regali meno graditi: i peluche e gli oggetti che non hanno una connotazione romantica.

Romandi mediamente più generosi - Si è notato inoltre che gli innamorati romandi tendono a essere più generosi degli svizzerotedeschi (non viene fatto riferimento al Ticino). Nella Svizzera francese la piccola fuga romantica è in cima alle preferenze, mentre nei cantoni di lingua tedesca sono i cioccolatini l'opzione numero uno.