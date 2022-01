Buoni risultati per il turismo durante le festività

BERNA - Primo bilancio positivo sul fronte turistico per il periodo delle festività: rispetto ai corrispondenti giorni di un anno fa i pernottamenti dovrebbero essere aumentati del 10%, indica Svizzera Turismo sulla base di un sondaggio preliminare fra gli operatori.

Stando a questi dati - ancora frammentari - le notti nelle regioni di montagna segnano +13%, quelle nelle città e in campagna -13%. Limitandosi al primo ambito (quello squisitamente alpino, vista la stagione) si osserva ancora una contrazione dell'11% con dicembre 2019, periodo pre-pandemico. L'aumento annuo riscontrato rispetto al 2020 è inoltre inferiore a quello (+27%) previsto in novembre.

Svizzera Turismo constata sempre un'elevata domanda della clientela elvetica e un ritorno di ospiti europei, provenienti principalmente da Germania, Francia, Benelux e Regno Unito. Le prenotazioni sono molto volatili e dipendono dalla situazione pandemica: le cancellazioni giunte dall'estero sono comunque state in parte compensate da nuovi arrivi di turisti indigeni.

Il periodo di Natale e Capodanno ha subito inoltre le bizze della meteo, con temperature elevate che hanno portato allo scioglimento della neve. L'approccio Covid 2G+ (accesso per vaccinati e guariti con test negativo) ha ostacolato in particolare le terme. Le restrizioni in alcuni paesi vicini (per esempio l'altolà agli inglesi in Francia e le forti limitazioni in Germania) si sono rivelate in parte positive per il turismo elvetico. Sul fronte dei problemi l'associazione di promozione del settore cita invece l'impatto che la normale influenza e la variante omicron del coronavirus hanno avuto sulle risorse di personale già limitate.