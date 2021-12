In arrivo forti piogge

BERNA - Diverse regioni della Svizzera dovranno fare i conti con il maltempo nelle prossime ore, in particolare con intense precipitazioni. Secondo MeteoSvizzera, il rischio di piogge forti e prolungate è particolarmente alto in Vallese, nell'Oberland bernese, nella Svizzera centrale e in parte della Svizzera orientale, dei Grigioni e del canton Vaud.

A queste zone, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, come si può osservare sul suo sito web, ha in effetti assegnato la menzione "pericolo marcato", ovvero il livello 3 di una scala che va da 1 a 5. Già stamattina si sono registrate interruzioni al traffico ferroviario causa vento o pioggia nei pressi di Montreux (VD) e in Appenzello Interno.

Stando al servizio SRF Meteo, 100 millimetri di pioggia sono attesi sul versante nord delle Alpi entro giovedì. Il maltempo dovrebbe imperversare soprattutto nella giornata di domani. Con le temperature più alte, si aggiungerà anche una quantità considerevole di acqua proveniente dallo scioglimento della neve.

Torrenti e piccoli fiumi potrebbero arrivare al limite nella regione del Giura e nelle Prealpi da qui a venerdì, prosegue SRF Meteo. È possibile che in alcuni corsi d'acqua si verifichino esondazioni.