Covid in Svizzera, 6'354 contagi e diciotto decessi

BERNA - Martedì scorso erano stati 4'297. Una settimana dopo sono saliti a 6'354. Stiamo parlando, ovviamente, dei casi di coronavirus contabilizzati in Svizzera nelle ultime 24 ore. Un dato, questo, che purtroppo conferma la tendenza al (forte) rialzo della curva pandemica elvetica (ieri erano state rilevate 14'590 infezioni in 72 ore). Nel consueto bollettino, l'Ufficio di sanità pubblica (UFSP) ha pure registrato diciotto decessi e 95 ricoveri.

Alta positività dei test - Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 40'864 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è salito dal 12.9% di ieri al 15.5% di oggi. Sull’arco di due settimane, il numero totale d’infezioni è di 62'894, mentre i casi per 100'000 abitanti sfiorano i 700. Infine il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1.34.



Vaccinazioni - Complessivamente nel nostro Paese sono state somministrate 11'663'978 dosi di vaccino. Il 65,35% degli svizzeri è completamente vaccinato, mentre un altro 1.76% ha ricevuto solo la prima dose. La percentuale dei completamente vaccinati escludendo dal conteggio i ragazzi con meno di dodici anni (che non possono ancora essere immunizzati) sale invece al 74,37%.

Da inizio crisi - Dall’inizio della pandemia, 962'160 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio. In totale si contano 11'036 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 34'961.

Isolamenti e quarantene - In Svizzera si contano attualmente 30'915 persone in isolamento e 21'176 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

Più di cento in Ticino - In Ticino nelle ultime 24 ore si sono registrati 115 nuovi casi. Le persone ricoverate sono 50, sei delle quali nel reparto di cure intense. Fermo per contro a 1'008 il bilancio delle vittime da inizio crisi.



Tio/20minuti



