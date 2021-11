Schizzano i contagi in Ticino: 115 in un giorno

BELLINZONA - Contagi ancora in aumento in Ticino. L'ufficio del medico cantonale comunica 115 nuovi positivi, registrati tra ieri e oggi. Aumentano anche gli ospedalizzati, da 40 a 50, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva restano stabili a 6. Non si registrano per fortuna nuovi decessi.

Si conferma quindi il trend in crescita registrato nell'ultimo mese. Settimana scorsa la media dei contagi giornalieri si è attestata a 93: quella precedente erano 65, 51 quella prima ancora.

Dati che preoccupano il medico cantonale Giorgio Merlani, che su twitter questa mattina ha ripubblicato in chiave polemica i numeri dell'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp). Nel weekend le ospedalizzazioni in Svizzera sono state 156 e il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri di cure intense è al 71 per cento.

Chissà per quale strana trappola mentale ci ricaschiamo ogni volta… « ma da noi non succederà mai quanto successo in Cina - Lodi - India - Austria » e poi … https://t.co/WkLf1b460v — Giorgio Merlani (@GiorgioMerlani) November 23, 2021

Nel frattempo resta stabile la situazione delle scuole ticinesi, con 22 classi attualmente in quarantena.



elaborazione Tio.ch/20min

