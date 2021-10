Sono 952 i nuovi positivi in Svizzera, sette i decessi

BERNA - Un altro giorno sotto i mille contagi. Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono infatti stati rilevati 952 casi accertati di Covid-19. Ieri le infezioni erano state 972. Dal consueto bollettino emanato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) si evince pure che i test effettuati tra ieri e oggi sono stati 27'545, per un tasso di positività del 3.4%. Si registrano inoltre sette ulteriori decessi causati dalla malattia.

Tra le corsie d'ospedale - È decisamente migliorata anche la situazione nelle strutture sanitarie del Paese. I pazienti Covid-19 occupano attualmente il 1,6% della capacità ospedaliera complessiva, proporzione che si eleva al 14,9% nei reparti di cure intense, luogo in cui la pressione è notevolmente scesa nell’ultimo mese (a inizio settembre la percentuale superava abbondantemente il 30%). I nuovi ospedalizzati sono 22.

Il vaccino - Complessivamente nel nostro paese sono state somministrate 10'795'743 dosi di vaccino. Il 61,25% degli svizzeri è completamente vaccinato, mentre un altro 4.17% ha ricevuto solo la prima dose. Da questo punto di vista il Ticino è un cantone virtuoso, essendo oltre il 64% della popolazione già completamente vaccinato.

Tracciamento - Si contano attualmente 5'914 persone in isolamento e 4'451 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. Nessuno è invece finito in isolamento perché rientrato da un paese considerato ad alto rischio contagio.