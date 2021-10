Covid, i nuovi contagi sono 1'048

BERNA - In attesa di sapere che destino avrà il discusso bonus da 50 franchi per incentivare alla vaccinazione (se ne saprà di più alle 15:30, con l'attesa conferenza da Berna), l'Ufsp torna anche oggi ad aggiornare la popolazione con i dati relativi alla pandemia. Dati che confermano il trend positivo, nonostante nelle ultime ventiquattro ore, i contagi siano tornati sopra i mille. Come fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), su 25'127 test Covid effettuati, il 4,1% è risultato positivo. Si tratta di 1'048 casi.

A titolo di paragone ieri la Confederazione aveva annunciato 968 contagi e mercoledì scorso 1081 contagi. Dall'inizio della pandemia, 852'658 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 11'261'111 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10'773 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 33'191.



elaborazione tio/20minti

Per 36 persone che hanno contratto il coronavirus si è reso necessario un ricovero ospedaliero. E sono undici i nuovi decessi legati alla malattia.

La situazione negli ospedali - Attualmente nelle unità di terapia intensiva si registra un'occupazione generale del 73,2%. Il tasso dei pazienti Covid è del 15,7% (ieri era del 16,9%).



elaborazione tio/20minti

La campagna di vaccinazione - Nel frattempo anche a livello nazionale il tasso di vaccinazione ha superato il 60%. E allo stato attuale è del 60,96%. Complessivamente 10'268'050 dosi di vaccino sono state consegnate ai cantoni, di cui 10'762'580 sono state somministrate.

elaborazione tio/20minti