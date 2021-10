I Bertarelli si separano e si spartiscono un patrimonio miliardario

ZURIGO - Il mondo è sbalordito da questo mega divorzio nel quale, tra l'altro, è coinvolto uno svizzero. Come riporta stamani il "Dailymail", Ernesto e Kirsty Bertarelli si sono separati dopo 21 anni di matrimonio e tre figli avuti insieme. Lo ha confermato al quotidiano inglese un portavoce dei Bertarelli. La separazione, in realtà, è avvenuta quest'estate in segreto.

Con una fortuna stimata di circa 11,6 miliardi di franchi svizzeri, i Bertarelli sono al 14° posto nella "Rich List" del Sunday Times. Una montagna di soldi, insomma. Come sarà spartito il patrimonio? Il portavoce dei Bertarelli, ovviamente, non vuole fornire dettagli, ma sottolinea: «La separazione è stata amichevole».

Il quotidiano inglese sarebbe riuscito comunque a carpire queste cifre. A Kirsty vanno circa 441 milioni di franchi. Otterrà anche una villa da 66 milioni sul lago di Ginevra, che i Bertarelli avrebbero acquistato quest'anno. Inoltre, Miss Inghilterra '88 è già proprietaria di uno chalet da 10 milioni a Gstaad (BE).

Per fare due conti: la fortuna privata della regina Elisabetta è stimata in 460 milioni, quella di Mick Jagger in 390 milioni. Con il divorzio da Ernesto, Kirsty diventerà la donna divorziata più ricca d'Inghilterra!

Una coppia glamour - I Bertarelli sono stati una vera coppia glamour. Lo svizzero di origine italiana ha trionfato nel 2003 e nel 2007 con Alinghi all'America's Cup, rendendo la Svizzera una nazione velica. L'inglese non solo ha avuto successo in passerella, ma ha anche scalato le vette delle classifiche come cantante e cantautrice con "Black Coffee".

I due si sono conosciuti a una cena in Sardegna e si sono sposati nel 2000. 21 anni dopo, finisce un amore da copertina.