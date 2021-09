Covid-19, 1'992 nuovi casi e undici decessi in Svizzera

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1'992 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono stati segnalati undici nuovi decessi, mentre 65 persone sono state ricoverate in ospedale. Il numero delle infezioni sembra quindi aver subìto una leggera frenata negli ultimi giorni - ieri la Confederazione ne aveva infatti annunciate 6'060 (spalmate su 72 ore) - ma continuano a preoccupare le ospedalizzazioni, che riguardano sempre più spesso anche persone giovani (e non vaccinate). Nelle terapie intensive il 32.4% dei letti è al momento occupato da pazienti Covid-19. L'occupazione totale raggiunge invece il 78.6%.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 34'013 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 5.8%. Sull'arco di due settimane, il numero totale d'infezioni è 34'778. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 402,3. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,04.

Vaccinazioni - Complessivamente nel nostro paese sono state somministrate 9'987'718 dosi di vaccino. Il 52,91% degli svizzeri è completamente vaccinato, mentre un altro 7,48% è solo parzialmente immunizzato, avendo ricevuto solo la prima dose.

Da inizio crisi - Dall'inizio della pandemia invece, 816'107 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio. In totale si contano 10'598 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 31'997.

Isolamenti e quarantene - Si contano attualmente 20'803 persone in isolamento e 22'828 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.

In Ticino si sono registrati 30 nuovi casi, hanno indicato questa mattina le autorità sanitarie cantonali aggiornando la situazione. I decessi provocati dal virus salgono a 1'001, mentre il 57% della popolazione ticinese risulta completamente vaccinato.