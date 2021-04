Non tutti i medici di famiglia vogliono vaccinare, si rischiano ritardi

ZURIGO - In un documento di 21 pagine i medici della clinica di Muotathal spiegano ai loro pazienti perché attualmente non stanno vaccinando contro il Covid. Giungono alla conclusione: «Non possiamo fornire alcuna convincente ragione medico-scientifica per cui una vaccinazione dovrebbe essere effettuata, in questo momento, con uno dei vaccini che sono ora disponibili».

La clinica intravede, contrariamente alla valutazione di Swissmedic, un rapporto sfavorevole tra rischio e benefici per il paziente. E non è l'unica. Sono diversi - stando a 20 Minuten - i medici critici sull'argomento vaccinazione o quantomeno che «non esercitano alcuna pressione» per vaccinare.

Complici le retribuzioni - «La retribuzione porta a sua volta a enormi ritardi nella strategia di vaccinazione», afferma Felix Huber, presidente di Medix, associazione dei medici di famiglia. «L'approccio scelto per la retribuzione della nostra categoria è sistema complesso di cui dobbiamo vergognarci», aggiunge.

I medici generici ricevono dal Governo federale 24,50 franchi per ogni vaccinazione contro il Coronavirus. «La maggior parte degli studi medici non può permettersi di assumere personale aggiuntivo con questo misero compenso», afferma Huber.

«Se la Confederazione ei Cantoni avessero permesso ai medici di base di vaccinare sin dall'inizio e avessero pagato una cifra uniforme di almeno 50 franchi, saremmo molto più avanti con la nostra strategia di vaccinazione. Qualsiasi medico di base che non partecipa alla campagna di vaccinazione a causa della retribuzione complicata e insufficiente ritarderà ulteriormente la lotta alla pandemia», aggiunge.

«Il fatto che nella più grande pandemia degli ultimi 100 anni si stiano costruendo soluzioni altamente complesse e centri di vaccinazione nazionali, invece di fare affidamento sulla già collaudata formula della somministrazione nello studio medico, sta generando ritardi di mesi. Dovremmo porre fine al teatrino e finalmente fare dei passi avanti», chiede il presidente di Medix.

Un altro motivo per cui alcuni studi medici non effettueranno vaccinazioni contro il Covid è la logistica: «A causa dell'enorme sforzo logistico necessario e alla vicinanza del nostro studio al centro vaccinale ormai collaudato, è molto probabile che andremo ad aiutare nel centro di vaccinazione piuttosto he ricevere», sottolineano un paio di medici di Kriens.

«È importante che tutti partecipino adesso» - Per la Consigliera nazionale Flavia Wasserfallen (PS), il medico di base in questa fase è fondamentale. «È estremamente importante che la vaccinazione sia ora possibile anche in studio. Perché nelle prossime settimane ci aspettiamo così tante somministrazioni che i centri vaccinali non potranno farcela da soli».

Inoltre, non va sottovalutato il rapporto personale tra il medico di famiglia e il paziente. «Soprattutto per le persone che non appartengono al gruppo a rischio e sono critiche nei confronti della vaccinazione, un colloquio personale con una persona di fiducia come il medico di famiglia può aiutare a chiarire eventuali ambiguità o scetticismi».

Wasserfallen critica a sua volta la retribuzione offerta: «Non può essere che la campagna di vaccinazione venga ritardata perché la somma forfettaria garantita non copre i costi. Se vogliamo che i medici di base contribuiscano, bisogna fare in modo che ricevano quanto spetta loro. Usciremo da questa crisi più velocemente se riusciremo ad accelerare nella somministrazione».

«Compromesso giustificabile» - Tobias Bär, portavoce della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), difende le tariffe: «In febbraio i Cantoni e le case malati hanno concordato un supplemento al contratto collettivo di lavoro. Riteniamo che con questo adeguamento tariffario per gli studi medici non debbano più essere condotte trattative cantonali per indennizzi supplementari. La tariffa forfettaria non sarà sempre adatta, ma la conclusione è che è stato trovato un ragionevole compromesso».