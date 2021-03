Ora SwissCovid funziona anche in Germania

SwissCovid Caricamento in corso ... Hai installato l'app SwissCovid? Sì, l'ho installata ed è attiva Sì, ma poi l'ho cancellata No, il mio dispositivo non è compatibile No, non m'interessa [{"keyQ":"q_afu5q"}] Vota Risultati Hai installato l'app SwissCovid? Sì, l'ho installata ed è attiva 74% (25 voti) 74% Sì, ma poi l'ho cancellata 9% (3 voti) 9% No, il mio dispositivo non è compatibile 3% (1 voto) 3% No, non m'interessa 15% (5 voti) 15% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1501009,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1149052","title":"SwissCovid","questions":{"q_afu5q":{"a":{"a_a78og":"Sì, l'ho installata ed è attiva","a_4fx7k":"Sì, ma poi l'ho cancellata","a_aff1b":"No, il mio dispositivo non è compatibile","a_d0d3vf":"No, non m'interessa"},"q":"Hai installato l'app SwissCovid?","t":"0"}}}

BERNA - L’app per il tracciamento digitale dei contatti era stata lanciata lo scorso giugno. E sinora SwissCovid funzionava soltanto in Svizzera, rilevando la vicinanza di altri dispositivi su cui è installata l’applicazione.

Ma ora SwissCovid sconfina: con la versione 1.4.1 per iOs e quella 1.4 per Android, l’app funziona infatti anche in Germania. Il tracciamento digitale dei contatti elvetico è quindi ora compatibile con la tedesca Corona-Warn-App. In questo modo i cittadini svizzeri vengono informati anche quando un utente segnala il suo risultato positivo al test Covid mediante l’app tedesca.

Al momento l’interoperabilità è disponibile soltanto per la Germania. Ma in futuro saranno attivati anche altri paesi. La tedesca Corona-Warn-App, per esempio, è già in grado di scambiare informazioni con i sistemi di altri sedici paesi.

Attualmente in Svizzera sono 1,82 milioni le persone che utilizzano l'app SwissCovid. E negli ultimi sette giorni sono stati inseriti 1'027 codici per segnalare la positività al Covid.