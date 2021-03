Tolta la quarantena, esplodono le prenotazioni

Vacanze Caricamento in corso ... Quali sono i tuoi programmi per le vacanze di Pasqua? Parto per il mare, ne ho bisogno Parto per la montagna, in Svizzera Resto in Ticino, è troppo presto per viaggiare Resto a casa, devo lavorare Altro [{"keyQ":"q_c21li8"}] Vota Risultati Quali sono i tuoi programmi per le vacanze di Pasqua? Parto per il mare, ne ho bisogno 8% (201 voti) 8% Parto per la montagna, in Svizzera 5% (130 voti) 5% Resto in Ticino, è troppo presto per viaggiare 53% (1281 voti) 53% Resto a casa, devo lavorare 28% (682 voti) 28% Altro 5% (124 voti) 5% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1499530,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1144940","title":"Vacanze","questions":{"q_c21li8":{"a":{"a_v33plo":"Parto per il mare, ne ho bisogno","a_81px2m":"Parto per la montagna, in Svizzera","a_9qndpb":"Resto in Ticino, è troppo presto per viaggiare","a_qh68c":"Resto a casa, devo lavorare","a_dgjamv":"Altro"},"q":"Quali sono i tuoi programmi per le vacanze di Pasqua?","t":"0"}}}

ZURIGO - Aerei più grandi e collegamenti supplementari. È questa la risposta di Swiss al boom di prenotazioni per la penisola iberica durante le vacanze di Pasqua.

Dopo che la scorsa settimana Spagna e Portogallo sono stati stralciati dalla lista dei paesi a elevato rischio di contagio, le prenotazioni sono infatti esplose, come fa sapere oggi la compagnia elvetica filiale di Lufthansa. «In una settimana per i due paesi in questione Swiss ha registrato un forte aumento della domanda» si legge in una nota odierna. Si parla di cinque volte più di prima.

Per i viaggiatori che si recheranno in Spagna e Portogallo, al rientro non c'è infatti più l'obbligo di quarantena. E la voglia di viaggiare non manca, in particolare per destinazioni al mare. «L'esempio di questi due paesi mostra chiaramente che la revoca della quarantena e l'allentamento delle restrizioni di viaggio si traducono direttamente in un aumento delle prenotazioni» afferma Tamur Goudarzi Pur, CCO di Swiss.

A partire dalla prossima settimana la compagnia offre voli supplementari a destinazione di Palma di Maiorca, Malaga, Barcellona, Alicante e Valencia. Nella settimana del 29 marzo saranno effettuati 43 voli verso la Spagna invece dei 34 previsti e nella settimana del 5 aprile saranno 59 invece di 48. Sono stati pianificati più voli anche per le destinazioni portoghesi di Porto e Lisbona.

In certi casi saranno impiegati velivoli A321 che possono accogliere fino a 219 passeggeri. E non è escluso - se necessario - l'utilizzo di più capienti aerei a lungo raggio.