Posso nuovamente fare festa a Maiorca?

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Volerai a sud durante la Pasqua? Sì, coglierò la prima opportunità. Sì, se i prezzi rimangono bassi. No, vado sempre in montagna a Pasqua. Il Ticino mi basta. Non so/altro. [{"keyQ":"q_mdlsos"}] Vota Risultati Volerai a sud durante la Pasqua? Sì, coglierò la prima opportunità. 13% (105 voti) 13% Sì, se i prezzi rimangono bassi. 3% (26 voti) 3% No, vado sempre in montagna a Pasqua. 5% (39 voti) 5% Il Ticino mi basta. 64% (499 voti) 64% Non so/altro. 15% (114 voti) 15% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1499280,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1144381","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_mdlsos":{"a":{"a_sgzp4":"Sì, coglierò la prima opportunità.","a_erqfd7":"Sì, se i prezzi rimangono bassi.","a_yy7a3l":"No, vado sempre in montagna a Pasqua.","a_4ywp7q":"Il Ticino mi basta.","a_vnrghr":"Non so/altro. "},"q":"Volerai a sud durante la Pasqua?","t":"0"}}}

ZURIGO - La Spagna non è più nella lista delle destinazioni a rischio: le vacanze a Maiorca sono quindi nuovamente possibili senza quarantena e test obbligatorio al ritorno in Svizzera.

Questa notizia ha fatto esplodere le prenotazioni dei voli. Le agenzie viaggio, ma anche le compagnie aeree, si stanno preparando per la pausa pasquale. Ma cosa c'è da sapere per chi intenda recarsi in Spagna nelle prossime settimane? Qui di seguito le risposte alle domande più rilevanti.

Quali requisiti necessitano per l'ingresso a Maiorca?

La Spagna richiede ai viaggiatori provenienti dalla Svizzera di presentare un test PCR con risultato negativo che non sia più vecchio di 72 ore. Inoltre bisogna compilare, prima della partenza, un modulo con informazioni personali quali nome, numero di passaporto e numero di volo.

Quali misure si applicano a Maiorca in questo periodo?

Pranzare con gli amici o bere qualcosa al bar: a Maiorca è possibile fare ciò che è proibito in Svizzera. Ma ci sono ancora misure restrittive in Spagna: «Attualmente vige il coprifuoco a livello nazionale dalle 22:00 alle 6:00», precisa una portavoce di Hotelplan a 20 Minuten. Inoltre, è necessario mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone e il requisito della mascherina si applica sia all'interno che all'esterno degli spazi pubblici. In spiaggia o in piscina, la mascherina può essere tolta se è possibile mantenere una distanza di 2 metri, come spiega la portavoce. Possono incontrarsi un massimo di sei persone.

Posso fare festa a Maiorca?

I tipici party spagnoli non sono ancora possibili per questa primavera. «La famosa stagione delle feste, che si svolge principalmente in estate, attualmente non è in corso», sottolinea una portavoce di Tui. A causa del coprifuoco, tutti devono essere a casa al più tardi alle 22:00. I ristoranti a Maiorca riapriranno dal 15 marzo e potranno anche servire gli ospiti all'interno, ma con una capienza limitata al 30 percento. Anche gli orari di apertura dei ristoranti sono limitati, aggiunge un portavoce di Kuoni & Helvetic Tours. Attualmente chiudono alle 17:00 a Maiorca. Negli hotel, i clienti vengono serviti al tavolo o possono ottenere piatti pre-porzionati dal buffet.

Posso lavorare in smart working da Maiorca?

Se sia legale spostare il proprio ufficio sotto il sole spagnolo dipende da diversi fattori. «Per motivi di sicurezza, questo sarebbe difficilmente possibile con un impiegato di banca», afferma Martina Aepli, specialista in diritto del lavoro presso MME Legal Tax Compliance. Inoltre, un dipendente statale non può svolgere la propria attività su suolo straniero. «Il mio consiglio è di chiarire in anticipo questo aspetto con il datore di lavoro prima di incorrere in problemi», conclude Aepli.

La corsa per i voli per Maiorca sta portando a una guerra dei prezzi tra le compagnie aeree low cost?

La compagnia aerea tedesca Condor, offre voli dalla Svizzera a Maiorca. I biglietti dovrebbero essere disponibili a partire da circa 100 franchi. Rispetto a Pasqua 2019, i prezzi dei voli sono ora piuttosto economici. Ma ciò può cambiare rapidamente se la domanda dovesse aumentare.Il consiglio, in ogni caso, è di leggere attentamente le scritte in piccolo quando si effettua una prenotazione. Ciò per vedere se siano possibili cambi o rimborsi in caso di modifiche alle normative anti Covid.

Viaggiare è appropriato in questo momento?

«In qualità di esperto di turismo, posso dire chiaramente di sì», afferma Urs Wagenseil, docente presso l'Università di Scienze a Arti applicate di Lucerna. «Il viaggio rinvigorisce, offre esperienze diverse e fa bene anche alla salute mentale». Per Wagenseil un viaggio è consigliato anche da un punto di vista macroeconomico: «Le spese di viaggio stimolano un ciclo economico da cui dipendono tante aziende e persone».