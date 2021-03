Vacanze pasquali in Spagna, le restrizioni volute da Madrid

MADRID - Se, visto il recente stralcio dalla lista dei paesi a rischio della Confederazione, stavate valutando di passare una Pasqua in Spagna è importante che sappiate che Madrid ha approvato una serie di misure restrittive proprio per la Settimana Santa.

Come confermato dal Ministero della Sanità, tra il 26 marzo e il 9 aprile, varrà uno stop degli spostamenti fra regioni e sarà indotto un coprifuoco notturno tra le 23 e le 6 (anticipabile alle 22)

Saranno proibite le riunioni tra persone non conviventi in spazi privati, mentre potranno essere di 4 persone in spazi pubblici chiusi e di 6 persone in spazi pubblici aperti.

Le misure anti-covid comuni approvate in Spagna per il periodo di Pasqua (26 marzo-9 aprile) non saranno obbligatorie per le Baleari e le Canarie, dove si applicano misure ad hoc per le caratteristiche specifiche di questi territori insulari.